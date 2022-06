Cidades Organização é suspeita de aplicar golpes milionários com fabricação de dinheiro Investigações revelam que grupo prometia ser capaz de fazer cópias de dinheiro em espécie

Uma organização de Goiás, que se passava por um grupo de “investidores”, é alvo de operação dos Ministérios Públicos de Goiás (MPGO) e do Distrito Federal (MPDTF) nesta quarta-feira (22). As investigações apontam que o grupo convencia as pessoas a participar de um falso esquema de fabricação de dinheiro e, com isso, roubava até R$ 1,5 milhão por vítima. No total,...