Cidades Organizações sociais poderão manter gestão por até 24 anos em Goiás Deputados aprovam de forma relâmpago projeto que dobra período de vigência limite para contratos. Quatro entidades se beneficiam da decisão em 2023 e 2024

A Assembleia Legislativa do Estado de Goiás (Alego) aprovou de forma relâmpago a prorrogação para 24 anos do prazo limite para a vigência de um contrato de uma organização social (OS) com o governo estadual na gestão de projetos, atividades ou serviços envolvendo estrutura pública. A medida vai beneficiar, por agora, duas entidades com contratos que vencem em 2023 e d...