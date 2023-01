Cidades Os 198 anos de um emblema da cidade de Goiás Patrimônio da arquitetura colonial e referência em serviços de saúde em sua região, o Hospital de Caridade São Pedro D’Alcântara tem história de resistência

Na cidade de Goiás, antiga capital, a comunidade local comemora nesta quarta-feira (25) os 198 anos do Hospital de Caridade São Pedro D’Alcântara, um ícone da assistência de saúde e do patrimônio arquitetônico colonial. A data será lembrada com um culto ecumênico na instituição, a partir das 8 horas, seguido de apresentação da banda do corpo musical da Polícia Militar...