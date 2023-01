Ossos foram encontrados pela Polícia Civil do Estado de Goiás (PC-GO) na casa onde Reidimar Silva, de 31 anos, morou em 2019, no bairro Madre Germana 2, em Goiânia. O homem confessou na manhã desta quarta-feira (11), ter queimado o corpo da adolescente Thais Lara antes de jogá-lo em uma cisterna.

O ajudante de pedreiro já havia admitido ter estuprado, matado e enterrado o corpo de Luana Marcelo, de 12 anos. As duas moravam na mesma região. A vítima tinha 13 anos quando, em 28 de agosto de 2019, saiu de casa para ir a uma feira próxima de casa e não voltou mais.

Reidimar chegou a pedir uma bíblia para confessar o assassinato de Thais, segundo fontes do sistema prisional. A intenção era "confessar seus pecados". Ele teria, inclusive, chorado enquanto falava sobre o crime.

A ossada será encaminhada pra a Polícia Científica do Estado de Goiás para identificação.

Investigações

Em dezembro do ano passado, o POPULAR noticiou que as investigações sobre o desaparecimento de Thais, que morava na mesma região que Luana Marcelo, haviam sido arquivadas em 2020 devido à falta de novos elementos. Contudo, o caso foi reaberto após semelhança com o caso de Luana.

A investigação engloba um trabalho integrado entre as polícias Penal, Civil e Científica.

