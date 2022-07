A Organização das Voluntárias de Goiás (OVG) divulgou, nesta quarta-feira (20), o resultado preliminar do processo seletivo para quatro mil novas bolsas do Programa Universitário do Bem (ProBem). Os candidatos podem conferir se foram classificados ou não por meio do site da instituição.

Os classificados que foram contemplados com o benefício ou que estão no cadastro reserva devem receber o benefício a partir do segundo semestre de 2022. Para a concessão do benefício do ProBem, os novos bolsistas precisam estar com a matrícula ativa na faculdade/universidade até o dia 10 de agosto, impreterivelmente.

Além disso, todos que concorreram à bolsa precisaram estar com registro ativo e atualizado no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico). O prazo para entrar com recurso em relação ao resultado preliminar vai até o próximo domingo, 24 de julho. O resultado final será disponibilizado no dia 1º de agosto, dia em que os estudantes poderão consultar se foram contemplados com a bolsa integral ou parcial.

Benefício

As bolsas parciais correspondem a 50% do valor da mensalidade, limitadas a R$ 650. Já as integrais correspondem a 100% do valor da mensalidade, limitadas a R$ 1.500. As bolsas concedidas aos estudantes que cursam Medicina ou Odontologia têm seus limites maiores, R$ 2.900 para parciais e R$ 5.800 para integrais.

O ProBem também oferece oportunidades de estágio, cursos de capacitação, participação em projetos sociais e integração ao mercado de trabalho por meio do Banco de Oportunidades. Além disso, o programa oferece acompanhamento à família do bolsista, por meio da articulação com a rede socioassistencial goiana.

