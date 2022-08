Cidades Pés de jamelão são retirados de avenida de Goiânia Prefeitura de Goiânia iniciou a substituição gradual dos pés de jamelão, conhecidos por caírem no asfalto e torná-lo escorregadio

A Agência Municipal de Meio Ambiente (Amma) e a Companhia Municipal de Urbanização (Comurg) iniciam, neste sábado (27), o processo de substituição de jamelões da avenida Fued José Sebba, no Jardim Goiás, por árvores nativas. O plantio dos pés de jamelão, de acordo com a Comurg, foi realizado há cerca de 20 anos por fazerem sombra e serem bonitos. No entanto, a plan...