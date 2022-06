Cidades Público é impedido de entrar no Arraiá do Descoberto por falta de 2ª dose contra Covid-19 Evento é realizado pela Prefeitura e teve show da cantora Naiara Azevedo, na sexta-feira (10)

Cerca de 30 pessoas foram impedidas de entrar no Arraiá do Descoberto, festa tradicional em Porangatu, no norte de Goiás, devido não apresentarem o comprovante de vacinação contra a Covid-19. A festa, que teve show da cantora Naiara Azevedo, na sexta-feira (10), foi realizada pela Prefeitura da cidade, que tornou obrigatório o documento desde o início de junho. Segundo a Secr...