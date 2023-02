Cidades Paço anuncia licitação de trecho paralisado do BRT em Goiânia Administração municipal aguarda aval da Caixa para iniciar certame, que deve ser finalizado em junho, de trecho que está parado desde fim de 2021

O edital para a licitação das obras do trecho I do BRT Norte-Sul, que corresponde ao trajeto entre o Terminal Isidória, no Setor Pedro Ludovico, em Goiânia, e o Terminal Cruzeiro, em Aparecida de Goiânia, deve ser divulgado em março. O local teve as obras iniciadas em 2020, mas o Consórcio Corredor Norte-Sul, formado pelas empresas GAE, Sobrado e JM, desistiu da empreitada e...