Cidades Paço diz não ser “o momento oportuno” para balanço sobre revisão do IPTU em Goiânia Prefeito havia informado no dia 4 de fevereiro que 35 mil inscrições imobiliárias estavam sendo avaliadas para possíveis revisões. Número subiu para 50 mil no dia 9. Desde então executivo não se pronuncia sobre resultado da análise

Desde que o prefeito Rogério Cruz (Republicanos) anunciou que 35 mil inscrições de residências e comércios no Cadastro Imobiliário da Prefeitura de Goiânia estavam sendo analisados para possíveis revisões no valor cobrado do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), no dia 4 de fevereiro, o executivo não divulga um balanço com o resultado deste pente-fino feito no s...