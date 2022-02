O prefeito Rogério Cruz (Republicanos) e o presidente da Câmara de Goiânia, Romário Policarpo (Patriota), chegaram a acordo para impedir aumentos acima de 45% no IPTU. Executivo e Legislativo devem anunciar as mudanças ainda nesta semana e, diante do acordo, o projeto de revisão do Plano Diretor foi incluído na pauta da sessão desta quinta-feira (3) da Câmara.

Conforme o apurado, o plano que será apresentado vai prever descontos automáticos. A forma de aplicar a redução ainda será definida, mas a Câmara se prepara para o recebimento de um novo projeto de lei complementar.

A solução foi encontrada durante conversa tensa entre o presidente da Câmara e o prefeito na manhã desta quarta. Conforme mostra a coluna GIRO, Romário Policarpo chegou a dizer, em reunião com vereadores, que não havia condições de colocar o Plano Diretor em votação. Nos bastidores, vereadores apontam que a crise já foi suficiente para gerar fissuras na base da Prefeitura na Casa.

A avaliação de vereadores, encurralados por pressão popular, é a de que, com a apresentação de um desfecho conjunto, é possível dar continuidade às atividades na Câmara.