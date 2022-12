Cidades Paço estima superávit para compensar mudanças em cobrança de tributos em Goiânia Ano fiscal de 2023 deve ter início em abril, o que deixa caixa da Prefeitura sem arrecadação nos primeiros meses. Sefin estima guardar R$ 500 milhões para este período

A projeção das mudanças no Código Tributário Municipal (CTM) que estão em análise pelos vereadores de Goiânia fizeram com que o planejamento fiscal do Paço fosse alterado em 2023. Com isto, não haverá recebimento de recursos dos principais impostos da cidade, como Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), no começo do ano. A cobrança será iniciada em maio do próximo...