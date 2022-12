Cidades Paço notifica montadores de bancas da Feira Hippie em Goiânia Trabalhadores que atuam na montagem das estruturas não cumprem portaria emitida para iniciar serviço a partir da meia-noite

Os montadores das bancas da Feira Hippie foram notificados pela Prefeitura de Goiânia na tarde desta quinta-feira (1º) por estarem descumprindo o horário de montagem das estruturas na Praça do Trabalhador. Para este fim de ano, o Paço Municipal liberou o funcionamento da feira de forma estendida. Além do sábado e do domingo, os comerciantes estão liberados para atuar à...