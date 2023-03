Cidades Paço se reúne com consórcio e reforça cobrança por BRT Prefeito Rogério Cruz esteve com representantes das empresas responsáveis pela obra e exigiu entrega do trecho I até o dia 30 de junho

O prefeito Rogério Cruz (Republicanos) se reuniu nesta sexta-feira (3) com o secretário municipal de Infraestrutura, Denes Pereira, e representantes do Consórcio BRT Norte-Sul para cobrar a entrega das obras do corredor exclusivo em Goiânia. Em janeiro deste ano, já havia a promessa de finalizar o trecho em construção entre os terminais Recanto do Bosque e Isidória até ...