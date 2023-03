Um homem foi detido na última sexta-feira (3) suspeito de quebrar parte de um consultório odontológico, em Rubiataba, a 220 km de Goiânia. Segundo relatos da Polícia Militar (PM), os danos teriam sido motivados pelo adiamento da consulta do paciente. O homem teria procurado a unidade para extrair dentes, mas o procedimento precisou ser remarcado porque o paciente apresentava pressão alta.

Segundo informações levantadas pelo G1 Goiás, o homem já havia procurado a unidade outras duas vezes para realizar o procedimento. Em depoimento à polícia, o suspeito disse que perdeu a cabeça no momento da raiva e jogou objetos e equipamentos no chão, além de ameaçar a secretária do escritório.

A Polícia Civil (PC) confirmou a instauração de inquérito para investigação do caso. O suspeito foi liberado após prestar depoimento.

Como o nome do paciente não foi divulgado, O POPULAR não conseguiu rastrear a defesa do homem.

