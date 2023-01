Com balões brancos e verdes decorando a sala e um coro cantando “Parabéns para você”, o senhor Pompílio Alves Moreira comemorou seu 80° aniversário na última terça-feira (10), em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

O senhor Pompom, como foi apelidado pela equipe do Hospital Estadual de Aparecida de Goiânia Cairo Louzada (HEAPA), está internado desde outubro do ano passado para um tratamento abdominal.

As equipes da unidade de saúde se uniram para fazer uma comemoração ao idoso como forma de humanizar o tratamento dos pacientes internados na UTI. O idoso deu entrada no hospital no dia 21 de outubro de 2022. A assessoria da unidade diz que o estado de saúde de Pompílio é estável mas ainda não tem previsão de alta.

Leia também:

- Policlínica de Quirinópolis abre 14 vagas para início imediato com salários de até R$ 5 mil

- Após separação, Valentina e Heloá estão em estado grave e respirando por aparelhos, diz boletim