Um homem é investigado por espancar o enteado de 11 anos, em Luziânia, no Entorno do Distrito Federal. De acordo com a Polícia Civil, o padrasto da criança teria utilizado uma mangueira para cometer as agressões.

O suspeito chegou a ser preso na terça-feira (3). No entanto, como a pena para o crime em questão não passa de 4 anos, ele pôde pagar fiança e passar a responder o processo em liberdade. Como a identidade do investigado não foi divulgada, o g1 não conseguiu localizá-lo para solicitar um posicionamento sobre o caso até a última atualização desta reportagem.

Ainda de acordo com a polícia, o caso começou a ser investigado quando o Conselho Tutelar conduziu a criança à delegacia em razão da gravidade das lesões sofridas pelas agressões, causadas com o uso da mangueira. Em seguida, foi iniciada as buscas pelo suspeito.

O g1 questionou a polícia há quanto tempo as agressões aconteciam, mas não obteve retorno até a última atualização desta reportagem. Ainda segundo a corporação, o suspeito responde pelo crime de violência doméstica praticada contra criança.

Leia também:

- Homem é suspeito de agredir e quebrar o nariz da ex-companheira duas vezes, em Morrinhos

- Marido suspeito de agredir a mulher após ela cortar os pulsos para pedir ajuda em hospital é solto