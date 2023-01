Um homem foi preso neste sábado (28) suspeito de abusar sexualmente da enteada, de 5 anos, que está internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol). De acordo com a unidade, o padrasto foi flagrado por uma enfermeira, que acionou a polícia.

A assessoria do Hugol afirma que a mãe da criança havia autorizado a entrada do suspeito como se ele fosse pai da paciente. A funcionária, ao presenciar o abuso, relatou o que viu à polícia, que realizou a prisão do homem em flagrante.

O POPULAR solicitou uma nota à unidade, porém ainda não obteve retorno. A reportagem também entrou em contato com a Polícia Militar (PM), que realizou a prisão, e com a Polícia Civil (PC) para ter mais informações, mas as duas corporações afirmaram ainda não terem detalhes sobre o caso.

Como o nome dos envolvidos não foi divulgado, o POPULAR não conseguiu localizar a defesa deles para se posicionar sobre o ocorrido.

