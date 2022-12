Cidades Padrasto é preso suspeito de estuprar e tirar fotos com fins pornográficos de menina de 9 anos Suspeito se aproveitava de momentos em que ficava sozinho com a criança para praticar os abusos

Um homem de 57 anos foi preso, na última sexta-feira (16), suspeito de estuprar sua enteada, de nove anos, e tirar fotos dela com fins pornográficos, na região de Alvorada do Norte. Segundo a polícia, a vítima revelou para sua mãe que o suspeito se aproveitava de momentos em que ficava sozinho com ela para praticar os abusos. De acordo com o delegado Alex Rodrig...