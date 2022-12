Um homem de 31 anos foi preso preventivamente, suspeito de estuprar a enteada de sete anos, em Goiânia. De acordo com a Polícia Civil, a avó materna da criança notou sinais de puberdade precoce na criança e procurou a Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA) de Goiânia, por suspeitar que a neta poderia ter sido vítima de violência sexual por estar com o período menstrual ativo.

Segundo Wesley Silva, delegado à frente do caso, as investigações e os exames confirmaram a violência e possibilitaram a identificação do autor. “Foi possível verificar que o autor seria o ex-padrasto da criança, que é natural do Pará e, inclusive, estava em processo de fuga para o estado”, afirmou.

A Polícia Civil informou ainda que, ao cumprir o mandado de prisão, encontrou com o suspeito uma arma de fogo falsa, que foi apreendida e juntada ao inquérito. Após ser preso, o suspeito confessou o crime. Ele responderá pelo crime de estupro de vulnerável.

Por não ter tido o nome divulgado pela Polícia, a reportagem não conseguiu localizar a defesa do suspeito para manifestação.

Leia também:

- Justiça de Goiás condena João de Deus a mais 109 anos de prisão

- Polícia prende homem que confessou estupros, em Aparecida de Goiânia