Cidades Padrasto é preso suspeito de praticar “ato libidinoso” contra enteada Mãe alega ter encontrado o marido subindo as calças após filha gritar no quarto

Um homem foi preso na última terça-feira (24) suspeito de praticar atos libidinosos contra a enteada, de 15 anos, na casa onde eles moram, em Aparecida de Goiânia. De acordo com informações da Polícia Civil (PC), o investigado, de 39 anos, foi denunciado pela mãe da adolescente, que teria flagrado a ação. Em contato com a reportagem, a delegada responsável pelo c...