Cidades Padrasto suspeito de estuprar criança de 11 anos é preso em Cristalina Suspeitas iniciais eram de que o crime tivesse sido cometido por um adolescente que estudava na mesma escola da vítima. Entretanto, durante as investigações o homem passou a ser o principal suspeito

Um homem foi preso em Cristalina, no Entorno do Distrito Federal, suspeito de estuprar a enteada de 11 anos. Segundo a Polícia Civil, o crime teria ocorrido no dia 20 de outubro de 2021, no distrito de Campos Lindos. No interrogatório, o padrasto confessou a violência contra a criança. De acordo com a corporação, as suspeitas iniciais eram de que o crime tivesse sido c...