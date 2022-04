O padre César Rafael Rodríguez Martínez morreu na noite desta quinta-feira (21) aos 94 anos, em Goiânia. O religioso estava internado no Hospital Anis Rassi com pneumonia broncoaspirativa e insuficiência renal.

O velório terá início às 9 horas desta sexta-feira (22) no Espaço Confiança do Colégio Agostiniano Nossa Senhora de Fátima com entrada pela Rua 6-A. Uma missa de corpo presente será realizada às 15h30 na Paróquia Nossa Senhora de Fátima, no Setor Aeroporto. O corpo de padre César será sepultado no cemitério Jardim das Palmeiras, na capital.

Padre César nasceu no dia 26 de maio de 1927, no vilarejo de Villarroañe, na Província de Leon, na Espanha. Após ser ordenado, o religioso foi enviado para Jataí, onde passou a maior parte de sua vida. No sudoeste goiano, o padre foi condecorado com os títulos de cidadão Goiano e Goianiense.

Evangelização

Padre César teve papel importante na evangelização, principalmente de jovens, e fundou os movimentos Eureka e Coração Inquieto. Teve participação ativa em Cursilhos de Cristandade tanto na capital quanto em municípios vizinho. O religioso foi o primeiro capelão da Capela Santa Mônica atuando no movimento Mães de Mônica.

Leia também:

Morre padre João de Bona Filho, aos 70 anos, em Goiânia