Padre goiano vira peça-chave em investigação de morte pelo FBI nos Estados Unidos

Desde que seu nome apareceu no domingo (8) em reportagem do Fantástico (TV Globo) sobre um caso que está sob investigação do FBI, o Departamento Federal de Investigação dos Estados Unidos, o padre goiano Murah Rannier Peixoto Vaz recebeu centenas de mensagens. À frente da Paróquia São João Batista, em Cumari, no sul do estado, o religioso é apaixonado pela genealogia...