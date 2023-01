Atualizada às 19h10 do dia 28 de janeiro de 2023

O padre Marco Aurélio Martins da Silva, de 43 anos, é o novo reitor do Santuário Basílica do Divino Pai Eterno, em Trindade. A posse aconteceu oficialmente na tarde deste sábado (28), durante a tradicional missa. O sacerdote também assumiu a presidência da Associação Filhos do Pai Eterno (Afipe). O religioso foi nomeado pelo novo superior provincial da congregação redentorista em Goiás, padre João Paulo dos Santos, que até dezembro ocupava as duas funções.

O sacerdote, que nasceu em Trindade, explica que seu trabalho será enfatizar a missão evangelizadora dos redentoristas iniciada há mais de cem anos e fortalecer a fé no Pai Eterno. Sua primeira ação será coordenar os trabalhos de preparação para a Romaria do Divino Pai Eterno que, este ano, será anunciada em fevereiro, com programação durante todo o semestre até o início da festa, no final de junho, com celebrações no canteiro de obras do Novo Santuário Basílica.

Ao ser questionado sobre a finalização da obra da basílica, o sacerdote afirmou não ter uma data correta ainda para afirmar. “Não temos uma data certa, justamente por ser uma obra muito grande”, disse durante a coletiva de imprensa.

O padre Marco Aurélio ainda explicou que quer modificar a Festa do Divino Pai Eterno este ano. “Queremos usar os dois espaços esse ano, missas aqui e lá, chegando e dando espaço para mais fiéis assistirem”, contou.

O governador Ronaldo Caiado também compareceu à cerimônia. “Faço questão de estar aqui para cumprimentá-lo e desejar todo sucesso à frente e me colocando também como governador à disposição de todas ações que ele venha colocar aqui como agenda nos próximos anos”, afirmou.

Durante a cerimônia de posse houve a renovação de propósitos. O novo reitor discursou e falou da importância das suas crendices e missão no novo cargo. “Como símbolo da fé, creio em um só Deus, creio em um só jesus cristo, presto minha adesão exercendo o magistério. Eu prometo conservar a comunhão com a igreja com grande diligências e fidelidade”, discursou.

Das mãos do bispo, o padre Marco Aurélio recebeu todas as chaves da igreja. “Irei orientar o povo de Deus cuidando da casa dele”, finalizou.

Durante o fim da cerimônia, o novo reitor desejou que nunca falte dentro dos santuários o amor entre os fiéis. “Unindo a força de todos os missionários, a nossa missão é passar a palavra do senhor aos irmãos. A nossa missão é revelar Jesus Cristo para todos aqueles que buscam ajuda e amor”, falou.

Quem é o religioso

Marco Aurélio Martins da Silva nasceu em Trindade no dia 21 de maio de 1979. Entrou para o seminário Redentorista em 1998. Cursou Filosofia e Teologia no Instituto de Filosofia e Teologia de Goiás (IFITEG) da Pontifícia Universidade Católica de Goiás (PUC-GO). Foi ordenado padre no dia 16 de dezembro de 2006, no Santuário Basílica do Divino Pai Eterno. Foi pároco na Matriz de Trindade, em Rio Verde, reitor do Santuário Nossa Senhora do Perpétuo Socorro (Matriz de Campinas). Desde 2019 presidia a Vila São Cottolengo. Ele será substituído no cargo pelo padre Michael Dourado Goulart.

Festa do Divino

Festa do Divino Pai Eterno, também conhecida como Festa de Trindade, é um evento cultural que acontece anualmente em Trindade, Goiás. Trata-se de uma celebração religiosa tradicional que transcorre por nove dias, da última sexta-feira de junho ao primeiro domingo de julho, atraindo católicos de todo o país ao município. A festa é registro de um catolicismo popular, marcado pela romaria, sendo a maior peregrinação da Região Centro-Oeste.

Romaria de Carros de Boi

A Romaria de Carros de Boi da Festa do Divino Pai Eterno de Trindade, em Goiás, foi reconhecida como Patrimônio Cultural Brasileiro, em 2016, e inscrita no Livro de Registro das Celebrações. O epicentro da Romaria é em Trindade, mas os devotos saem de diversas cidades de Goiás e de estados próximos, do Centro-Oeste e do Sudeste. Desde o século XIX, milhões de devotos participam da Festa que acontece, anualmente, na cidade.

A preparação para a Romaria envolve diversas atividades, como reparos eventuais nos carros de bois, preparação dos mantimentos que serão consumidos, ofertados ou vendidos durante o trajeto, entre outros. Essas atividades são executadas por homens e mulheres de acordo com suas práticas no cotidiano da vida rural. Os carros de bois eram, antigamente, o principal meio de transporte das famílias das zonas rurais, em suas viagens de longas distâncias.

Durante a Romaria, dos carreiros, candeeiros e demais participantes se colocam na posição de herdeiros, guardiões e transmissores de costumes da vida rural, que vem sofrendo, nas últimas décadas, profundas mudanças com o advento da modernização que avança na região. Ao usarem um meio de transporte tido por anacrônico na atualidade, rememoram os tempos dos seus antepassados e até mesmo o da infância e reconstroem, ano após ano, a tradição da vida rural e das devoções.

Reestruturação

Há mais de dois anos há um esforço da Congregação Redentorista para mostrar que o trabalho dos missionários é maior do que as circunstâncias dos escândalos envolvendo o antigo reitor da basílica e presidente da Afipe, padre Robson de Oliveira, principal alvo da Operação Vendilhões.