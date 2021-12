Cidades Padre Robson volta às redes e dá bençãos Religioso investigado por suspeita de desvio de dinheiro e pagamento de propina a magistrados divulga bênçãos no YouTube, fala sobre perdão e julgamentos

Após um ano e quatro meses de silêncio, o padre Robson de Oliveira Pereira, de 47 anos, voltou a se manifestar em público, pelas redes sociais. Ele usou contas no Facebook e no Instagram para divulgar um canal criado no Youtube com vídeos em que aparece dando bênçãos pela manhã e à noite. No Facebook, a primeira postagem foi feita na tarde de sábado (18) e já foram seis...