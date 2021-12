Cidades Paes volta atrás e vai rever exigência do passaporte da vacina O decreto impõe a obrigatoriedade da apresentação do comprovante de ao menos da 1ª dose do imunizante contra Covid-19 para a entrada em locais que incluem bares e restaurantes fechados ou cobertos

Após publicar na manhã desta quinta-feira (2) um decreto que amplia a exigência do passaporte da vacina, o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD), disse que algumas medidas podem ter sido exageradas e serão revistas. O decreto desta quinta impõe a obrigatoriedade de apresentação de um comprovante de que a pessoa recebeu ao menos a 1ª dose do imunizante contra...