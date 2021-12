Cidades Pai é preso após estuprar filha de 10 anos em Carmo do Rio Verde Criança foi encaminhada para Conselho Tutelar para receber tratamento psicológico e foi submetida a exame pericial, que comprovou abusos

Um homem de 48 anos foi preso temporariamente no último sábado (11), em Carmo do Rio Verde, suspeito de estuprar a filha de 10 anos. A criança foi encaminhada para o Conselho Tutelar para receber tratamento psicológico e foi submetida a exame pericial, que comprovou abusos. Nas entrevistas com psicólogos, a vítima confirmou ter sido abusada pelo pai. O suspeito foi le...