Cidades Pai é preso após filho adolescente levar cigarro eletrônico para a escola, em Firminópolis Item teria sido um presente do pai ao filho, e equivale ao crime de fornecer bebida alcoólica para criança ou adolescente

Um homem de 38 anos foi preso suspeito de presentear o filho, de 15, com um cigarro eletrônico, item que o adolescente foi flagrado usando dentro da escola onde estuda, no município de Firminópolis. O caso aconteceu na última quarta-feira (8). Na semana anterior, o adolescente também teria levado uma garrafa de vodca para o colégio. De acordo com o delegado Tiago ...