Cidades Pai é preso suspeito de estuprar a filha e tentar culpar amigo, em Catalão O próprio homem acionou a polícia, mas durante as investigações a criança alegou ter sido molestada por ele

Um homem, de 42 anos, foi preso suspeito de ter abusado sexualmente da filha, de 12 anos, durante quatro anos em Catalão, no sudoeste de Goiás. Segundo a Polícia Civil (PC), o próprio serralheiro acionou a Polícia Militar (PM) alegando que um amigo "teria feito algo" com a menina. Mas durante as investigações, a irmã da criança, de 7 anos, afirmou que o pai estava “...