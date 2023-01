O pai de uma adolescente foi preso nesta terça-feira (17), por suspeitas de estuprar a menina por aproximadamente 1 ano, em Corumbá de Goiás. De acordo com a delegada do caso, Aline Lopes Cardoso, a menina só revelou a situação, porque a mãe ia viajar e ela ficou com medo de passar muitos dias sozinha com o pai.

A vítima revelou para a Polícia Civil (PC) que os abusos ocorriam sempre que a mãe dela ia trabalhar ou estava dormindo. A menina tem dois irmãos mais velhos, mas nenhum deles afirmou para a PC ter passado pela mesma situação.

A delegada afirma que familiares notaram também algumas mudanças de comportamento na adolescente e que ela teria começado a se cortar.

A idade da vítima e a profissão do suspeito foram preservadas, porque segundo Cardoso “a cidade é pequena e qualquer detalhe pode deixar aparente de quem se trata”.

Prisão

O suspeito, de 42 anos, está preso preventivamente na unidade prisional de Corumbá e deve passar por uma audiência de custódia, nesta quarta-feira (18). Quando foi detido, o homem afirmou que só vai falar em juízo.

A PC afirma que ele não tinha passagens criminais anteriores e agora deve responder pelo crime de estupro qualificado, cuja pena pode chegar a quatorze anos de prisão.