Pai é preso suspeito de estuprar a própria filha e obrigá-la a fazer aborto, em Goiandira

Um homem de 48 anos foi preso preventivamente pela Polícia Civil de Goiandira, no sudeste goiano, suspeito de estuprar e engravidar a própria filha, na época com 16 anos. Segundo a investigação, a vítima, que hoje tem 24 anos, alegou sofrer abusos por parte do pai desde os 10, quando ainda era uma criança. Conforme explicou a PC, o crime foi revelado em 2018, quando...