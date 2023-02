Um homem de 52 anos foi preso nesta segunda-feira (2) suspeito de estuprar duas filhas e uma sobrinha quando elas eram crianças, em Anápolis, a 59 km de Goiânia. Segundo a Polícia Civil (PC), a denúncia foi feita por uma das vítimas, de 30 anos, após receber mensagens eróticas do próprio pai.

A delegada Isabella Joy, da Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (Deam), conta que as vítimas foram abusadas quando criança, mas, atualmente, todas são maiores de idade. Ela detalha que as filhas sofreram abusos desde criança até os 12 anos de idade, e que a sobrinha foi estuprada aos 12.

“Uma das filhas denunciou os abusos pois ele começou a enviar mensagens para ela e para a irmã com cunho sexual. Nas mensagens, ele oferece dinheiro para ter relações sexuais com elas e diz que estava sonhando que estava mantendo relações sexuais com elas”, conta a delegada.

Segundo a investigadora, a vítima chegou a contar para a mãe sobre os abusos quando era criança, mas que ela não denunciou. “Ele parecia ser um homem agressivo e praticava violência psicológica com as meninas. Não sabemos se a mãe não denunciou por isso ou se foi conivente”, informa.

O suspeito possui registro de Colecionador, Atirador e Caçador (CAC) e tinha uma arma de fogo em casa. “Pedimos a prisão preventiva e apreensão da arma e de 34 munições que estavam na casa dele, pois ele estava causando medo nas vítimas”, destaca a investigadora.

A segunda filha, a sobrinha e a mãe ainda serão ouvidas pela delegacia. “A gente acredita que na família ou até fora dela podem ter outras vítimas”, finaliza Isabella. O homem deve responder por estupro de vulnerável, está preso e ficará à disposição do judiciário para as devidas medidas legais cabíveis. Como o nome do suspeito não foi divulgado, não foi possível localizar a defesa.

