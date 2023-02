Um homem foi preso nesta quinta-feira (9) suspeito de estuprar as três filhas menores de idade, em Senador Canedo, região metropolitana de Goiânia. O caso aconteceu em 2020 e as meninas tinham 11, 14 e 15 anos de idade na época. A denúncia foi feita pela mãe da criança e das adolescentes.

Com a separação dos pais, elas ficaram morando com o pai, mas quando a mãe soube da suspeita de abuso sexual ela retirou as meninas imediatamente da casa do suspeito e fez a denúncia à Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (Deam).

Elas foram ouvidas e encaminhadas para acompanhamento psicológico. Segundo a delegacia, a prisão só foi realizada agora porque recentemente a investigação conseguiu ouvir mais testemunhas. Em 2020, as meninas foram afastadas para saírem da situação de risco e, recentemente, apareceram mais testemunhas.

Conforme apurado pela Polícia Civil de Goiás (PCGO), o investigado praticou diversos atos libidinoso contra as próprias filhas e chegou a estuprar uma delas. O Código Penal divide atos libidinosos em dois tipos: conjunção carnal, que é o ato da penetração, e outros atos libidinosos, como atentado violento ao pudor da mulher e a corrupção de menores.

A Deam prendeu, preventivamente, o suspeito pelos crimes de: constrangimento a prática da conjunção carnal mediante violência ou ameaça (213 ) e prática de conjunção carnal ou ato libidinoso com menor de catorze anos (217-A ). A pena pode chegar até 25 anos de reclusão.

Segundo a delegacia, o Inquérito foi remetido ao Poder Judiciário com indiciamento do investigado, que se encontra à disposição da Justiça.