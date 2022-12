Um homem foi preso em Rio Verde, a 232 km de Goiânia, suspeito de estuprar a própria filha, de 1 ano e 4 meses. O caso aconteceu nesta quarta-feira (7), quando a mãe da criança foi até o hospital depois de dar banho na menina e perceber que havia arranhões nas partes íntimas da filha.

O pai da criança foi localizado e preso nesta quinta-feira (8), um dia depois da denúncia feita pela mulher. Enquanto as investigações prosseguem, ele vai permanecer na prisão e responder por estupro de vulnerável.

O caso foi levado para a Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (Deam), de Rio Verde, e é investigado pela delegada Jaqueline Camargo Machado. O inquérito está em segredo de Justiça por “tratar-se de um crime sexual praticado contra menor”, destaca a Polícia Civil (PC).

Em nota, a corporação relata que a mãe levou a criança ao hospital e informou que ela teria sido arranhada nas partes íntimas durante o banho. O Conselho Tutelar foi acionado pela unidade devido aos médicos suspeitarem que o bebê havia sido vítima de abuso sexual.

A mãe foi encaminhada para a delegacia para registrar o Boletim de Ocorrência (BO) e a criança deve passar por um exame de corpo de delito. "Ao analisar o caso, a autoridade policial plantonista entendeu que não havia elementos suficientes para lavrar a prisão em flagrante”, detalha a corporação.

A mãe da criança também está sendo investigada porque, de acordo com a Polícia Civil, quando ela omitiu ao hospital informações com o intuito de acobertar o marido, dizendo não saber o que havia acontecido.

Já na delegacia, ela contou que a filha ficou com o pai por algum tempo e ao voltar ela percebeu arranhões nas partes íntimas da criança quando foi dar banho nela. As investigações seguem com o intuito de averiguar todas as circunstâncias do que aconteceu.

Segundo a PC, atualmente, a criança está recolhida na Casa de Abrigo Temporário (CAT) de Rio Verde.

