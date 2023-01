Cidades Pai é suspeito de enviar vídeo para filho ameaçando matar mãe do menino, “forca pronta” Suspeito passou por audiência de custódia e foi solto com medidas restritivas

Um homem de 37 anos foi preso nesta segunda-feira (23) suspeito de enviar um vídeo com ameaças à ex-mulher para o filho, de 11 anos, em Aparecida de Goiânia. Segundo a Polícia Civil (PC), o suspeito amarrou uma corda no telhado e disse ao menino que a “forca já estava aguardando” pela mãe dele. Suspeito passou por por audiência de custódia e foi solto com medidas restritivas. No moment...