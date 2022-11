O pai da Luana Marcelo Alves, encontrada morta após desaparecer ao ir à padaria, cobra punição para o suspeito do crime, que foi preso. O corpo da adolescente de 12 anos foi encontrado nesta terça-feira (29) enterrado na casa do investigado, que confessou o assassinato.

“Eu só desejo justiça. Não pode chamar de gente ou ser humano uma pessoa dessas”, desabafou Robson Marcelo dos Santos.

A menina sumiu na manhã do último domingo (27), no setor Madre Germana 2. A diarista Jheiny Hellen, de 31 anos, contou que a filha foi ao estabelecimento com R$ 10. Segundo a mãe, Luana nunca saiu de casa sem avisar e não passava por problemas pessoais ou de saúde.

A Polícia Civil iniciou a investigação na segunda-feira (28) e o suspeito do caso foi ouvido na Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA). O carro dele foi enviado para o Instituto de Criminalística, na capital, para ser periciado.

Imagens de câmera de segurança mostraram Luana indo e em seguida voltando da padaria com uma sacola na mão. Quando a adolescente entrou na rua de casa, o circuito de monitoramento não filmou e ela não foi mais vista.

Leia também:

- Corpo de menina que estava desaparecida foi encontrado enterrado na casa do suspeito, diz polícia

- Homem admitiu ter estrangulado menina e ateado fogo no corpo antes de enterrar, diz polícia

- Homem conta como convenceu menina a entrar em carro e confessa que a matou enforcada

- Aos prantos, mãe se desespera ao saber que filho foi preso suspeito de matar menina, em Goiânia

- Polícia Civil ouve 1º suspeito de desaparecimento de menina em Goiânia

- Pai cobra punição de homem que confessou ter matado menina, em Goiânia: ‘Desejo justiça'

- Adolescente que sumiu ao ir à padaria é encontrada morta; suspeito é preso

- Ajudante de pedreiro conta como convenceu menina a entrar em carro e confessa que a matou enforcada