Dois dias depois da cirurgia de separação, as siamesas Heloá e Valentina Prado, de 3 anos, continuam em estado grave, mas regular, aponta o boletim médico divulgado neste sábado (14). O pai das meninas, Fernando Oliveira dos Santos, que esteve com elas nesta manhã, se diz muito otimista e agradeceu à equipe médica pelo empenho. “Todos estão trabalhando com muito carinho e não acolheram somente minhas filhas, mas toda a família”, revela.

Fernando pontua ainda que as 72 horas após a cirurgia são cruciais, mas que, embora esse período ainda não tenha passado, as meninas estão evoluindo como o esperado. “O organismo está se normalizando, o intestino começando a trabalhar, mas ainda não tem previsão de quando elas poderão sair da UTI”, diz.

As gêmeas, de acordo com o boletim, “seguem internadas na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) pediátrica do Hospital Estadual da Criança e do Adolescente (Hecad), em uso de medicação para sedação e alívio de dor, respirando por aparelhos, em uso de medicamentos para manter a pressão arterial e antibióticos, sem febre no período”.

Ajuda

Fernando comenta que a família tem vivido com a ajuda de doações, uma vez que ele e a esposa, Waldirene Prado, têm se dividido entre as meninas e a filha mais velha do casal, de 7 anos, e por isso, não estão tendo como trabalhar.

“Minha mulher, que é diarista, tem ficado em Morrinhos com nossa outra filha e eu estou aqui no hospital com a Heloá e a Valentina. Toda ajuda é bem-vinda nesse momento. Estamos disponibilizando o PIX CPF: 376.193.828.44, em nome da minha esposa para quem quiser ajudar nas despesas”, reforça Fernando.

Relembre

Naturais de Guararema, cidade do interior de São Paulo, Heloá e Valentina nasceram unidas pelo osso da bacia, parte do tórax, abdômen, fígado, intestinos delgado e grosso e genitálias. Elas fazem acompanhamento com a equipe médica desde o primeiro ano de vida e já passaram por outra cirurgia em março de 2022, quando foi colocado expansores de pele, para que fosse possível realizar a separação. As gêmeas foram operadas pelo cirurgião Zacharias Calil na manhã de quinta-feira (12).

