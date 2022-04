Cidades Pai de adolescente que teve corpo queimado por colega não pode visitá-la no Hugol O analista de sistemas disse ao POPULAR que questionou a unidade de saúde pelo tratamento “abrupto” recebido por ela na UTI

Pai da estudante de 17 anos, que teve o corpo queimado por uma colega, de 19, no dia 31 de março, dentro do Colégio Estadual Setor Palmito, no Jardim Novo Mundo, região leste de Goiânia, foi proibido de visitar a adolescente que está internada no Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol). Marcelo Areco contou ao POPULAR nesta sexta-feira (...