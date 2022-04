Cidades Pai de adolescente queimada por colega tenta entender o que aconteceu Segundo ele, a filha estuda no período noturno há cerca de um mês e tinha pouco contato com a agressora

O pai da adolescente de 17 anos que teve o corpo queimado por uma colega na noite desta quinta-feira, 31 de março, no Colégio Estadual Setor Palmito, no bairro Jardim Novo Mundo, região Leste de Goiânia, informou ao POPULAR que a filha teve 35% do corpo atingido. Foi esta a informação que ele e a mãe da garota receberam da equipe do Hospital Estadual de Urgências...