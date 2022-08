Aos 62 anos, o ex-bancário e representante comercial Arnaldo José ainda tenta se conformar com a partida do único filho, o ator e modelo Nilton Moreira. O rapaz, que havia completado 32 anos no final de julho, não resistiu às complicações da Covid-19 e faleceu no último dia 15 de agosto. Ao POPULAR, Arnaldo, que se refere ao filho como “seu orgulho, seu grande amigo”, revela que eles celebraram o aniversário de Nilton no hospital. Como ‘presente’, o ator pediu para ser entubado devido às dores que sentia.

Nilton nasceu em Anápolis, mas foi registrado em Goiânia. Arnaldo conta que queria que o filho fosse médico, mas desde criança ele já demonstrava ter alma de artista. “Minha esposa, madrasta dele, falava ‘Amor, deixa o Nilton ser feliz do jeito que ele quiser’”, recorda.

O rapaz, cuja conta no Instagram acumula 35 mil seguidores, tinha registro de ator de teatro e chegou a atuar em São Paulo e Rio de Janeiro, mas voltou para Goiás há cerca de três anos. Nilton era figura carimbada da boate Roxy, em Goiânia, e marcava presença com performances e caracterizações que iam desde Harry Potter até o boneco Chucky.

O bom humor e a irreverência eram as marcas registradas do ator. De acordo com Arnaldo, o filho o fazia rir como ninguém e era muito querido na família. “A gente era muito amigo. Ele era muito obediente, carinhoso”, diz.

Internação

Nilton tinha uma rotina agitada e uma agenda requisitada, mas era conhecido por estar sempre disponível para ajudar os amigos. No entanto, no dia 25 de julho, tudo isso foi interrompido quando ele foi internado na UTI de um hospital de Goiânia após contrair Covid-19 pela terceira vez.

Seu pai Arnaldo conta que Nilton completou 32 anos no dia 30 de julho, durante a internação. A família cantou parabéns para o rapaz no local, que apesar das fortes dores que sentia, ainda tentava manter o bom humor. “Mesmo daquele jeito, ele brincou comigo e falou ‘Pai, me dá esse presente e manda me entubar!’”, relembra.

Na madrugada do dia 15, segunda-feira, as complicações da Covid-19, doença agravada por um pneumonia e um anemia profunda, acabaram por vencer a luta que Nilton travava ferozmente.

“Palavras não vão expressar o que ele era pra mim”, comentou Arnaldo. Pelas redes sociais, a boate Roxy, onde Nilton trabalhava, também lamentou a perda, assim como inúmeros amigos e conhecidos do rapaz.

“As luzes neon da ROXY não brilharão mais com a mesma intensidade, hoje perdemos um amigo querido e um colaborador que estava sempre disponível para auxiliar em tudo e a todos. Nilton sempre estará presente nas nossas lembranças e na história da nossa casa. Desejamos forças a todos os amigos e familiares que ficam por aqui”, escreveu a boate.

O corpo de Nilton foi sepultado no Cemitério Vale do Cerrado, na Rodovia dos Romeiros.