O pai da ex-BBB Amanda Gontijo morreu na madrugada deste sábado (13) em uma viagem a trabalho de Divinópolis, em Minas Gerais (MG), a Goiânia. De acordo com a própria modelo, Antônio Soares, de 65 anos, estava chegando na capital quando se envolveu em um acidente de trânsito.

Em uma publicação nas redes sociais, Amanda lamentou a morte do pai. “Desta vez Deus ou sei lá o destino levou ele de nós, de uma forma drástica porém de um jeito que eu sempre imaginei que seria, em um acidente e trabalhando, duas coisas que ele amava dirigir, estar na estrada e trabalhar!", escreveu.

Nos stories, Amanda contou que o pai e o irmão estavam vindo à Goiânia em carros separados, quando uma carreta teria tentado ultrapassar outra e atingido o veículo em que Antônio estava. Além disso, afirmou que ainda não tem muitas informações do que realmente aconteceu, mas que seu irmão está na capital resolvendo as questões para liberação do corpo e do translado para Divinópolis.

A modelo também revelou que, durante a pandemia da Covid-19, Antônio foi internado por causa da doença e teve duas paradas respiratórias, mas se recuperou. Amanda está em São Paulo, onde trabalha com um cirurgião plástico, e deve ir para Divinópolis após finalizar um procedimento.

Ainda não há informações sobre o velório ou o sepultamento.

Apoio

Através dos comentários, amigos e seguidores da modelo lamentaram a perda de Amanda e desejaram forças para a família. “Amiga , não consigo acreditar. Meu coração tá doendo aqui”, escreveu Letícia Santiago. “Meus sentimentos mandinha que Jesus conforte o seu coração e de toda família”, desejou outra seguidora.

BBB14

Amanda Gontijo participou da edição de 2014 do Big Brother Brasil. Em meio a boatos sobre um possível gravidez e polêmicas sobre ensaios sensuais, a estudante foi eliminada do programa com 65% dos votos. Na época, ela esclareceu as histórias e afirmou que sua eliminação foi motivada pelas “longas-sonecas”.

