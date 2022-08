Antônio Soares, de 64 anos, pai da ex-BBB Amanda Gontijo, será velado e enterrado na tarde deste domingo (14), em Divinópolis, Minas Gerais. A cidade mineira é o local de nascimento da modelo e onde o pai dela morava com a família.

Segundo Amanda, o velório está previsto para iniciar às 13h no Cemitério Parque da Serra. Já o enterro será um pouco mais tarde, às 17h, no mesmo local.

O pai da ex-BBB morreu na madrugada deste sábado (13) em uma viagem a trabalho de Divinópolis, em Minas Gerais (MG), a Goiânia. De acordo com a própria modelo, Antônio estava chegando na capital quando se envolveu em um acidente de trânsito no quilômetro 59 da BR-153.

Em uma publicação nas redes sociais, Amanda lamentou a morte do pai. “Desta vez Deus ou sei lá o destino levou ele de nós, de uma forma drástica porém de um jeito que eu sempre imaginei que seria, em um acidente e trabalhando, duas coisas que ele amava dirigir, estar na estrada e trabalhar!", escreveu.

BBB14

Amanda Gontijo participou da edição de 2014 do Big Brother Brasil. Em meio a boatos sobre um possível gravidez e polêmicas sobre ensaios sensuais, a estudante foi eliminada do programa com 65% dos votos. Na época, ela esclareceu as histórias e afirmou que sua eliminação foi motivada pelas “longas-sonecas”.

Leia também:

- Após pai morrer em acidente em Goiás, ex-BBB Amanda Gontijo desabafa nas redes sociais

- Amigos e famosos lamentam nas redes sociais morte do pai de ex-BBB Amanda Gontijo

- Pai de ex-BBB Amanda Gontijo morre em acidente, em Goiás