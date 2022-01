Cidades Pai de vereador de Santa Fé de Goiás morre após ambulância capotar na GO-070 Parlamentar também estava no veículo, mas só teve ferimentos leves

O acidente de uma ambulância na GO-070 em Itapirapuã, há 190 quilômetros de Goiânia, na madrugada de domingo (9), causou a morte do pai do vereador Pedro Veluz (DEM), que atua no município de Santa Fé de Goiás. Geraldo Fortunato, de 96 anos, foi socorrido com vida e encaminhado para uma unidade de saúde, mas não resistiu. O veículo, que ca...