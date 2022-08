Cidades Pai e filho são presos suspeitos de matar agiota a tiros, em Aparecida de Goiânia O caso aconteceu em maio de 2022 e, por meio de imagens de câmeras de segurança, os policiais conseguiram identificar o suspeito fugindo do local do crime em uma moto

A Polícia Civil do Estado de Goiás prendeu, nesta quinta-feira (10), um pai e um filho suspeitos de matarem o agiota João Teodoro Mendes, de 61 anos, a tiros em Aparecida de Goiânia. O caso aconteceu em maio de 2022 e, por meio de imagens de câmeras de segurança, os policiais conseguiram identificar o suspeito fugindo do local do crime em uma moto. João foi morto ...