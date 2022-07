Cidades Pai enrolou corpo de filho em tecidos e acetona para queimar em São Domingos Polícia Civil indicia homem por matar a criança e a mulher e colocar fogo na casa para despistar investigação. Outra vítima tinha faca no pescoço

O ajudante de serviços gerais Marcelo Alves da Silva, de 35 anos, foi indiciado nesta semana pela Polícia Civil pelo assassinato da esposa e do filho do casal, crime cometido em 21 de maio deste ano em São Domingos, no nordeste goiano. A investigação apontou que a versão apresentada pelo suspeito, de que as vítimas teriam morrido em um incêndio causado por um curto-ci...