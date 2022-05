Cidades Pai furta itens em supermercado e coloca na mochila de filho em Anápolis. Veja vídeo; Câmeras de segurança registraram crime e suspeito foi detido em flagrante próximo ao comércio. Com ele, a polícia encontrou 5kg de carne

Um homem foi preso no Setor Sul, em Anápolis, na última terça-feira (24), após furtar alimentos em um supermercado da cidade e colocar na mochila do filho de 5 anos. O crime foi registrado pelas câmeras de segurança do estabelecimento comercial e depois que funcionários perceberam o furto, acionaram a Polícia Militar (PM). O homem foi preso em flagrante nas proxim...