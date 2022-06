Cidades Pai joga panela na cabeça do filho recém-nascido ao tentar agredir a mulher, em Goiânia, diz PM Criança está internada no HUGOL com traumatismo craniano, afirma subcomandante da corporação

Um bebê, com quase dois meses, precisou ser internado, nesta quinta-feira (2), no Hospital Estadual de Urgências (HUGOL), após o próprio pai bater com uma panela de ferro na cabeça da criança. A Polícia Militar (PM) afirma que o homem estava bêbado e agredindo a mulher em uma praça pública, no setor Tupinambá dos Reis, em Goiânia. O subcomandante do 30º BPM, Capitã...