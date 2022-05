Uma criança de 11 anos morreu após ser atingida por um tiro disparado pelo próprio pai, em Formosa, no Entorno do Distrito Federal, na noite desta sexta-feira (27). A Polícia Civil disse que encontrou o homem dentro de casa, com o próprio rosto baleado e segurando o corpo do filho no colo.

A Polícia Militar e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionados por volta de 19h para atender uma ocorrência de disparo de arma de fogo que teria atingido uma pessoa, na rua Augusto Andrade, no Setor Formosinha. Ao chegar no endereço, segundo o delegado Danilo Meneses, as equipes de socorro ouviram um segundo disparo.

Dentro da casa, a polícia encontrou o pai consciente, sentando no chão, com um tiro no rosto e segurando o corpo do filho no colo. Ele foi resgatado e encaminhado ao Hospital Municipal de Formosa. Devido ao grave ferimento, foi transferido para o Hospital de Base do Distrito Federal, mas não corre risco de morte, de acordo com o delegado.

Investigação

A Polícia Civil trata o caso como disparo acidental. O Grupo de Investigação de Homicídios (GIH) deve começar a apurar os fatos na segunda-feira (30). Segundo a polícia, devido à gravidade do ferimento, o homem não conseguia falar no momento em que os agentes entraram na casa, por isso escreveu a uma carta.

"Foi acidente. Matei meu filho. Deixa eu morrer. Matei meu filho por acidente. Peço perdão pro meu pai", escreveu o homem. O pai a que ele se referia seria o avô da criança. O homem, que trabalha como autônomo na manutenção de pivô de irrigação, é atirador esportivo e tem quatro armas de fogo registradas em seu nome, segundo o delegado Danilo.

O pai estaria posicionando a arma, uma espingarda calibre 12, para tirar uma foto e vendê-la, quando disparou e atingiu o filho. “A criança estava perto e ele, possivelmente sem perceber a sua conduta inteiramente, acionou a tecla do gatilho e acabou atingindo a criança”, disse o Danilo Meneses, que aguarda o resultado da perícia e deve ouvir testemunhas na próxima semana.

Segundo a Polícia Civil, após o disparo que atingiu o filho, o homem pegou a criança no colo e correu pela casa, chegando até a calçada. “Muito sangue ficou disperso na residência, em função dessa dinâmica”, explicou o delegado. Em seguida, o homem teria ido até os fundos da casa, sentado no chão com a criança no colo e efetuado o disparo contra o próprio rosto.

“Era filho único. O que a gente levantou é que a relação entre a criança e o pai era uma relação maravilhosa. Sempre estavam juntos, sempre estava ali dando amor e carinho para a criança [...] Uma cena que marcou todos nós da Segurança Pública e das forças de salvamento que estiveram ali naquele local. Realmente uma cena absolutamente comovente", disse Danilo Meneses.

