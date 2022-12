A Polícia Civil do Estado de Goiás, por meio da Delegacia Estadual de Investigação de Homicídios (DIH), concluiu nesta quinta-feira (22) que Dedilson de Oliveira Sousa agiu em legítima defesa ao agredir Francilei da Silva Jesus, que atropelou e matou seu filho no dia 17 de dezembro. O inquérito foi concluído e será encaminhado ao Poder Judiciário.

“A autor agiu em legítima defesa, pois ao tentar impedir que o atropelador fugisse do local, entraram em luta corporal e o uso da força foi o único meio capaz de repelir a injusta e atual agressão que ocorria contra ele”, diz trecho do inquérito. No carro do motorista que atropelou e matou a criança, segundo o documento, foram encontradas bebidas alcoólicas que levaram à conclusão que ele de fato estava embriagado no momento do ocorrido.

A polícia investigou a conduta do pai que agrediu o condutor do veículo com socos e com pedrada. Francilei da Silva morreu na terça-feira (20). Ele estava internado em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol).

Segundo a delegada Ana Elisa Gomes, titular da Delegacia de Investigação de Homicídios (DIH), ao agredir o autor do atropelamento, o pai agiu sob violenta emoção. “Ele testemunhou a morte do próprio filho em um acidente que ele e a criança não contribuíram de forma alguma para que acontecesse. Então quando ele age sob violenta emoção, movido por esse momento de forte arrebatamento, quando o filho dele é morto na presença dele, ele agride aquele indivíduo”.

Acidente

Um vídeo das câmeras de segurança mostra o momento em que Danilo Pignato, de 8 anos, é atropelado e morto por Francilei da Silva Jesus no dia 17, em Goiânia. O pai conseguiu desviar do carro e de acordo com a Polícia Militar, acabou agredindo o motorista, que foi levado para o hospital.

