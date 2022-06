Cidades Pai que matou filho com tiro acidental irá responder por homicídio culposo Investigações apontaram que o disparo não foi intencional, mas que o pai, que é atirador esportivo, desobedeceu a várias regras de segurança no manuseio da arma

A Polícia Civil de Goiás concluiu o inquérito que apurou a morte de uma criança de 11 anos atingida por um tiro disparado pelo próprio pai, em Formosa, no Entorno do Distrito Federal, em maio deste ano. As investigações apontaram que o disparo não foi intencional, mas que o pai desobedeceu a várias regras de segurança no manuseio da arma e, por isso, ele foi indiciado ...